Antalya'da orman yangını (2) - Son Dakika

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Belören Mahallesi Bademli mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 2 helikopter, 15 arazöz ve 60 işçiyle müdahale edilen yangının söndürülmesi için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de yangın alanına gelerek çalışmaları denetledi. İlk belirlemelere göre bölgede 80 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.