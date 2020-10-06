Antalya'da orman yangını (2) - Son Dakika

Antalya'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, dağlık bölgede çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINDA Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, dağlık bölgede çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 27 arazöz, 2 dozer ve 120 yangın işçisiyle 18 teknik eleman müdahalede bulundu. 10 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



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