Antalya'da orman yangını; 2 saatte kontrol altına alındı (2) - Yeniden - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da orman yangını; 2 saatte kontrol altına alındı (2) - Yeniden

24.07.2022 15:02
Antalya'da orman yangını; 2 saatte kontrol altına alındı (2) - Yeniden

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Lara Turizm Yolu'ndaki ormanda çıktı. Girişin yasak olduğu ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

EKİPLERE SU TAŞIDILARYangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Çevredekiler de ellerindeki tırmıklarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu sırada bazı kişiler de itfaiye erleri ile orman işçilerine su taşıdı. Yoğun duman nedeniyle ekipler, zor anlar yaşadı. 6 arazöz, 2 su ikmal, 2 ilk müdahale, 3 helikopter, 4 uçak ve onlarca itfaiyenin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.'GEÇ FARK ETTİK'

Lara sahilinden arkadaşları ile beraber denize giredikleri sırada alevleri fark ettiklerini belirten Muhammed Akif Cezayirli, "Geç fark ettik. Helikopterler geldi. Önemli olan ormanlara cam ve sigara izmariti atmamak" dedi. Yangına üzüldüklerini söyleyen İbrahim Yıldızhan da "Arkadaşlarımla sahilde yüzüyorduk. Sonra duman yükseldiğini gördük. Üzüldük. İnşallah tekrar fidanlar ekilir, ağaçlar çıkar" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


YORUMLAR
500
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Kaynak: DHA

Muratpaşa, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangını; 2 saatte kontrol altına alındı (2) - Yeniden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
13:47 Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 15:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da orman yangını; 2 saatte kontrol altına alındı (2) - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement