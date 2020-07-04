Antalya'da orman yangını - Son Dakika

Yine öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Taşağıl Karakaya mevkiinde çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık orman arazisi zarar görmüştü. - ANTALYA

Yangın bugün 14.15'te Kumluca ilçesi Toptaş mevkiinde başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz,3 dozer, 60 yangın işçisi 8 teknik elemanla yangına müdahale edildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin söndürme çalışmalarının yerinde yönettiği yangında 4 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya 'nın Kumluca ilçesinde çıkar orman yangınında 4 hektarlık orman alanı zarar gördü.Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu