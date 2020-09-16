Antalya'da orman yangını - Son Dakika

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını (1)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'da orman yangını (1) ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-

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