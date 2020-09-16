Antalya'da orman yangını - Son Dakika

Antalya'da orman yangını (1)
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:12 - Kaynak: DHA
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