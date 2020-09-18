Son dakika haberi! Antalya'da orman yangını - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kumluca, Finike ve Kemer Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler, arazözler, iş makineleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 2 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)