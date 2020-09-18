Antalya'da orman yangını - Son Dakika

Antalya'da orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçeine bağlı Adrasan bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bugün saat 16 : 00 sıralarında çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına Kumluca Finike ve Kemer Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazöz, yangın işçileri, iş makineleri ve Antalya Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 2 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisi söndürme çalışmaları güçlükle yürütülen yangının kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor.