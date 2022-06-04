Gündoğmuş ilçesi Pınarbaşı Kavşağı yakınlarında ormanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü , Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çevre ilçelerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da müdahale ettiği yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da orman yangını - Son Dakika

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