Antalya'da orman yangını - Son Dakika
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Antalya'da orman yangını

04.06.2022 18:33
Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gündoğmuş ilçesi Pınarbaşı Kavşağı yakınlarında ormanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çevre ilçelerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da müdahale ettiği yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.


Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangını - Son Dakika

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