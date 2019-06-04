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Antalya'da orman yangını

13 dakika önce

Finike ilçesinde yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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Finike ilçesinde yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:13 
Finike, Ekonomi
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