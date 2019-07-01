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Antalya'da orman yangını: 1 hektar orman alanı kül oldu

"Mahmut çok canımı yaktı" deyip başkasının otomobilini ateşe verdi!

Sahilde eşini döven kişiyi böyle darbettiler

Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı