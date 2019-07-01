Antalya'da orman yangını
1 saat önce
Antalya'da orman yangınıANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
'da orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter 12 arazözle müdahale ediliyor.
Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için ekipler çaba sarf ediyor.
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