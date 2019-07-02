Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da orman yangını

1 saat önce

Antalya'da orman yangını (1)Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını (1)
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Aynı bölgenin 4 farklı noktasında birden başladığı belirlenen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Haber Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)-
(Tür: Yurt)
Antalya'da orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:53 Kaynak: DHA
Manavgat, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]