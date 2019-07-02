Antalya'da orman yangını
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:03 Kaynak: AA
'nın Manavgat
ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Oymapınar
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.
Yaklaşık 1 hektar alanda etkili olan yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.
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