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Antalya'da orman yangını

35 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Sarıabalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 12 arazöz ve 6 yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale edildi.
Orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan aynı mahallede 1 Temmuz'da çıkan yangında ise 4 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:59 Kaynak: AA
Antalya, serik, Güncel
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