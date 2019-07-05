Antalya'da orman yangını
17 dakika önce
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 2.5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, 3 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde çalılık alanda çıkan yangın bölgedeki ağaçlara sıçradı. Saat 16.30 sıralarında çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 6 helikopter, 5 su tankı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından alevleri söndürürken, 2.5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA
İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı
New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı
Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!
25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi