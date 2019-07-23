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Antalya'da orman yangını

30 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Karacaören Mahallesi Çayağzı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, işçilerin yanı sıra arazöz ve helikopterle müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Karacaören, Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:09 Kaynak: AA
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