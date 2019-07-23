Antalya'da orman yangını
30 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:09 Kaynak: AA
'nın Kumluca
ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Karacaören
Mahallesi Çayağzı
mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, işçilerin yanı sıra arazöz ve helikopterle müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
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