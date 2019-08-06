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Antalya'da orman yangını

59 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.
Beykonak Mahallesi Dürümler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, 12 arozöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan tahrip oldu.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için bölgede araştırma yaptı.
Beykonak, Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:20 Kaynak: AA
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