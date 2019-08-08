Antalya'da orman yangını
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre bugün dün gece saat 23: 00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl
bölgesi coplar mahallesindeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Kısa süre içinde Gündoğdu
mahallesi Araplar bölesine ulaşan alevler asfaltı aşıp Denizyaka Vahaplar mahallesine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Gece olduğu için yangın söndürme helikopterlerinin havalanmadığı öğrenildi. Antalya Orman işletme Bilge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisi çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA
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