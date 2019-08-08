Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da orman yangını

18 dakika önce

Antalya'da orman yangınıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Antalya'da orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre bugün dün gece saat 23: 00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl bölgesi coplar mahallesindeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Kısa süre içinde Gündoğdu mahallesi Araplar bölesine ulaşan alevler asfaltı aşıp Denizyaka Vahaplar mahallesine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Gece olduğu için yangın söndürme helikopterlerinin havalanmadığı öğrenildi. Antalya Orman işletme Bilge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisi çalışmalarını sürdürüyor.
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu
Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 03:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]