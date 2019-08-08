Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
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Antalya'da orman yangını

5 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yapılan müdahaleler sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Manavgat, Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:34 
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