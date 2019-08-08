Antalya'da orman yangını
5 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yapılan müdahaleler sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:34
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