Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Papaz koyunda çıkan yangını söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangın bugün saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına 3 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi devam ediyor.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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