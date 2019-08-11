Antalya'da orman yangını
54 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Papaz koyunda çıkan yangını söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
Yangın bugün saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına 3 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA
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