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Antalya'da orman yangını

54 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Papaz koyunda çıkan yangını söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın bugün saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına 3 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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