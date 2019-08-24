Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da orman yangını

48 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Antalya'da orman yangını, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Antalya-Kumluca kara yolunun 8. kilometresinde Beşikçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu rüzgara rağmen yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'ya gelen turist sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu Gaziemir'de orman yangını

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:26:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]