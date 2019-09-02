Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 9 helikopter, 42 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Bölgeye çevre illerden söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Kaş Belediyesine ait itfaiye ve arazöz ekipleri de destek verdi.

Helikopterler, akşam olması nedeniyle çalışmasına ara verirken diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ulutaş, şöyle konuştu:

"Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok."

Bazı bölgelerde soğutma çalışması yapıldığını aktaran Ulutaş, "Yerleşim yerlerine yakın olan kesimler söndürüldü, soğutma çalışması yapılıyor. Ormanın içindeki yangın devam ediyor. Yayılması durduruldu. Yerleşim yerleri için tehdit yok. Ormanın kenarlarında çalışma yapılıyor. Arazöz ve greyderlerle çalışma yapılıyor. Biz de çalışmaları bölgede yakından takip ediyoruz." diye konuştu.