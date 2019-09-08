Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını
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Antalya'da orman yangını

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.


Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 11 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.

Kumluca, Antalya, Yazır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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