Antalya'da orman yangını
50 dakika önce
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Konyaaltı ilçesi Hisarçandır mevkisindeki sarp ve kayalık arazide orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ile müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Eşini 15 yerinden bıçaklayan katil koca, "İstemeden oldu" dedi Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, kör olmaktan kurtuldu Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı