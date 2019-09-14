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Antalya'da orman yangını

50 dakika önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır mevkisindeki sarp ve kayalık arazide orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ile müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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