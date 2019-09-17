Antalya'da orman yangını
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:48 Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Gebiz Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana ve makilik alana sıçradı.
Yakınında seraların da bulunduğu yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale ediliyor. Yakın ilçelerden 25 arazözün daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
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