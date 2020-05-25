Antalya'da orman yangını - Son Dakika

Antalya'da orman yangını
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Ekipler, dağlık bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi ile Finike'ye bağlı Dağbağ Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında öğle saatlerinde yangın çıktı. 3 arazözle müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Bu sırada Demre'ye bağlı Çağman ve Belören mahalleleriyle Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi arasında kalan dağlık bölgedeki kızılçam ve makilik alanda yeni yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile Kaş ve çevre orman işletme müdürlükleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 arazözle müdahaleye başlandı. Yangın bölgesinin dağlık ve ulaşımın olmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:51 Kaynak: DHA
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