Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını 3 hektarlık alan yandı
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Antalya'da orman yangını 3 hektarlık alan yandı

1 saat önce

Antalya'da orman yangını 3 hektarlık alan yandıAntalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını 3 hektarlık alan yandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 3 su ikmal aracı, 5 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz ve 70 itfaiye personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren uğraşları sonucu yangın, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alanda zarar oluşurken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Jandarmanın, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:32 Kaynak: DHA
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