Antalya'da orman yangını: 3 hektarlık alan zarar gördü
1 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.
Seralara ve yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına Kumluca ile Finike orman işletme müdürlüğü bünyesindeki 25 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:00
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