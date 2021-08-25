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Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm - Son Dakika

Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm

25.08.2021 17:13

Antalya'nın Akseki ilçesinde, büyük Manavgat yangınıyla aynı zamanda başlayan orman yangınını çıkardığı ihbarıyla tutuklanan Ali Y.'yi şikayet eden kadın konuştu. Ali Y.'nin sevgilisi olmadığını belirten Özlem T., "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kayıtlarda da mevcut, para karşılığı yaktığını ifade ediyor" sözlerini söyledi.

Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi Manhayıt mevkisinde 30 Haziran'da başlayan yangını çıkardığı öne sürülen Ali Y'yi (40) jandarmaya verdiği telefon görüşmesinin kaydıyla ihbar eden Özlem T. (40), gazetecilere, şüpheli ile aynı yörenin insanı olduğunu söyledi. Şüpheli ile bağının sadece yakın köylüsü olmaktan öte olmadığını ifade eden Özlem T, zanlı ile 2007 yılından bu yana pekmez gibi köy ürünleri alıp sattığını anlattı.

ŞÜPHELİNİN İTİRAFLARINI KAYDETTİ

Ali Y'nin madde bağımlısı olduğunu sonraki dönemlerde öğrendiğini ileri süren Özlem T, 30 Haziran'daki yangından sonra yaptıkları bir telefon görüşmesinde şüphelinin orman yangını çıkardığını söylediğini, bu görüşmeyi de akıllı telefonundaki uygulama sayesinde kaydettiğini söyledi.

SES KAYDINDA "BURALARI BEN YAKTIM" İTİRAFINDA BULUNDU

Şüphelinin orman yangınına ilişkin ifadelerinin yer aldığı 17 Temmuz tarihli ses kaydını Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına verdiğini aktaran Özlem T, "Telefonda yanmış yerler için 'buraları ben yaktım, benzin döktüm yaktım. İsmini bilmediğim aracılık yapan insanlardan para alarak yaktım' beyanında bulundu. Ben de kimin yaptığını sordum. Söylemedi. Ayrıca Ali Y. Akseki ve bazı yerleri de ateşe vereceğini söyledi. Ben de gerekeni yetkili birimlere ilettim." diye konuştu.

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm

İTİRAFLARI SONRASI TUTUKLANDI

Öte yandan, ses kaydındaki ikrarları nedeniyle 30 Haziran'da Güçlüköy Mahallesi'nde çıkan yangının şüphelisi olarak tutuklanan Ali Y'nin 28 Temmuz'da başlayan Manavgat, Akseki Kepezbeleni Mahallesi, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlarla bağlantısının olabileceğinin değerlendirildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÜNDÖĞMUŞ YANGININDA 25 HEKTAR ORMAN KÜL OLMUŞTU

Akseki-Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda 30 Haziran'da çıkan yangın Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 25 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangın sırasında tedbir amaçlı Akseki-Manavgat kara yolu da ulaşıma kapatılmıştı.

7 KİŞİ YANGINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan, akabinde ise Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçeleriyle birlikte geniş bir alanda etkili olan orman yangınları da 6 Ağustos'ta kontrol altına alınabilmişti. Yangınlarda, ikisi orman işçisi 7 kişi hayatını kaybetmiş, birçok hayvan telef olurken ormanlık alanların yanındaki ev, ahır, depo, iş yeri ve tarım arazileri de zarar görmüştü.

SORUŞTURMA DOSYASINDA SES KAYDI YER ALDI

Manavgat'ta Merkez Kavaklı Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili 30 Temmuz'da gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. "kasten orman yakmak" suçundan tutuklanmıştı. Akseki'de 30 Haziran'daki yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan Ali Y. de 9 Ağustos'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince aynı suçtan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, Ali Y'nin Özlem T. isimli kadınla yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı yer almıştı.

"BANA PARA KARŞILIĞI YAKTIĞINI SÖYLEDİ"

Jandarmaya telefonundaki ses kaydını verdikten sonra tanık olarak ifade veren Özlem T, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve akabinde Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleriyle geniş bir alanda etkili olan orman yangınlarının yaşandığı dönemde şüpheli ile 1 Ağustos'ta Güneykaya Mahallesi'nde buluştuklarını belirterek, ifadesinde şunları anlatmıştı:
"Ali'ye 'Murtiçi mevkisinde buluşalım' dedim. Bana 'Burası çok karışık. Polis ve jandarmalar var. Güneykaya'ya gel.' dedi. Buluştuğumuzda köyün olduğu taraf ve dağlar yanıyordu. Yangın söndürme uçakları geçiyordu. Ben 'Ne olmuş buralara?' diye sorduğumda da sarılı vaziyetteki elini göstererek 'Bunun hesabını verecekler. Burayı ben yaktım.' dedi. Bu yangında para aldığından bahsetmedi. Onunla 17 Temmuz'da yaptığımız telefon görüşmesinde Güçlüköy Mahallesi Manhayıt mevkisini para karşılığında yaktığını söylemişti."

SÜPHELİ, "UZUN YILLARDIR AKDADAŞIZ" DEMİŞTİ

Şüpheli Ali Y. ise uzun yıllardır arkadaş oldukları Özlem T. ile son 1 yıldır yüz yüze görüşmediklerini iddia etmişti. Savcılıktaki ses kaydı dökümünde şüphelinin "(Akseki'de 30 Haziran'da çıkan yangın) Ben yaktım, birisi bana 1000 lira para teklif etti. Bir gün sabaha doğru motorla gittim. Motordan biraz benzin çektim. Döktüm benzini yaktım. Gittim benzin döktüm. Döke döke, ateş yaka yaka gittim." ifadeleri yer almıştı.

Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm

Koruyucu Aile Günü, Manavgat, Hisarcık, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm - Son Dakika
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