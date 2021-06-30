Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı

Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı.

ANTALYA- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.



Son Dakika

Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi

LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik

Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti

Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor

Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti

Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız