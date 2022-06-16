Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor - Son Dakika
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Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor

16.06.2022 10:56

Antalya'da geçen yıl meydana gelen orman yangınında Akseki ilçesinde zarar gören 64 evin yerine yapılan yeni binalar tamamlanmak üzere.

Antalya'da geçen yıl meydana gelen orman yangınında Akseki ilçesinde zarar gören 64 evin yerine yapılan yeni binalar tamamlanmak üzere.

İlçede 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınından etkilenen Kepezbeleni Mahallesi'nde kısa süre sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşasına başlanan evlerde sona yaklaşıldı.

İnşaat firması yetkilisi Deniz Vakit, yaptığı açıklamada, 11 aydır çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin koordinatörlüğünde ilerlediklerini aktaran Vakit, "Şu an kaba inşaatın yüzde 95, ince inşaatın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah bayramdan sonra en kısa sürede köylülere evlerini teslim etmeyi amaçlıyoruz. 64 blok yapmaktayız.

Ayrıca köy konağı ve şadırvan inşaatımızda devam ediyor." dedi.

Kepezbeleni Mahallesi Muhtarı Mehmet Uyar, ise geçen yıl 28 Temmuz gecesi ormanda başlayan yangının, rüzgarın da etkisiyle hızla mahalledeki evlere sıçradığını hatırlattı.

Mahalle olarak büyük bir afet yaşadıklarını ifade eden Uyar, "Kolluk kuvvetleri köyü boşaltı. Ardından bakanlar geldi. Devletin bürokrasisi gelerek köyümüzün mağdur olmaması için devletimiz gücünü verdi. Kimse mağdur edilmeden evleri tamamlanıp kısa sürede teslim edilecek." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Koçak da yangında evleriyle birlikte ciğerlerinin de yandığını dile getirdi.

Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür eden Koçak, "Devletime milletime Allah zeval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Köyümüzün yaşam tarzına uygun evlerimiz yapılıyor." sözlerine yer verdi.

Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor
Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor
Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor
Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında zarar gören evlerin yenileri yapılıyor - Son Dakika
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