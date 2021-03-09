Antalya'da orman yangınından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, orman yangınından kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı.

Mahmutlar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan orman yangınında, ekiplerce kurtarılan bir kaplumbağa, tedavi için veterinere götürüldü.

Kaplumbağanın tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Hatice Ören Durukan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahale sırasında kaplumbağayı gördüğünü ve veterineri aradığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından kaplumbağayı veterinere getirdiğini anlatan Durukan, "Orman yangınlarında kuşlar, kaplumbağalar, kaçmaya çalışıyor. Zaman zaman denk geliyor. Bana da denk gelen kaplumbağa oldu. İlk müdahalenin ardından da veterinere getirdik" dedi.

Veteriner hekim Kenan Ersoy ise kaplumbağanın ön ve arka ayakları ile dışındaki kabuklarında yanıkların olduğunu belirtti. Yanık bölgeleri temizlediklerini dile getiren Ersoy, "Yanıklar için kremlerini sürdük. Fazla yandığı için sıvı kaybı olmuştu. Onun için de sıvı verdik. İleriki dönemde de 5-10 gün onu bakıma alacağız. Daha sonra doğaya bırakacağız" diye konuştu.

Canlıları ve doğayı korumak gerektiğine dikkati çeken Ersoy, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.