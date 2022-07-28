Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek için sergi açıldı - Son Dakika
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Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek için sergi açıldı

28.07.2022 16:38
Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek için sergi açıldı

Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için "28 Temmuz 2021 Büyük Antalya Yangını" sergisi açıldı.

Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için "28 Temmuz 2021 Büyük Antalya Yangını" sergisi açıldı.

Orman Genel Bölge Müdürlüğü tarafından, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde, Dokumapark Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Manavgat ve çevre ilçelerde geçen sene yaşanan orman yangını ele alındı.

Yangında şehit olan işçilerin fotoğrafları, zarar gören traktör, arazözler, işçilerin yanan söndürme ekipmanları ile yangın ve sonrasına ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Yanan malzemeleri inceleyen ziyaretçiler hüzünlü anlar yaşadı.

Vali Ersin Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını Manavgat ve çevresindeki ilçelerde yaşadıklarını, 60 bin hektar alanın yandığını hatırlattı.

Can, bitki ve hayvan kayıplarının olduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Tüm kurumları dikkatli olmalarını konusunda ikaz ediyorum. Yangın başladıktan sonra tutmak gerçekten zor. Yer ekipleri ulaşmadıktan sonra yangının kontrol altına alınması mümkün değil. Dikkatli olacağız, riskli alanlarda ateş, sigara yakmayacağız, yangına sebebiyet verecek işlerden uzak duracağız. 31 Ekim'e kadar orman yangınları için risk, herkesin bu konuda dikkatli olmasını istiyorum."

"Antalya'da bu sene 100 yangın çıktı"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de Manavgat yangınının yüzde 90'ı kontrol altına alındığı akşam saatlerinde Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nden çıkan yangının çok şiddetli olarak 1,5 saatte Manavgat'a ulaştığını hatırlattı.

İkinci gün yangında 29 bin hektar alanın kaybedildiğini aktaran Dikici, "İki yangın birleşti, üzerine Gündoğmuş yangını eklendi. Bu yangın Alanya ilçesine geçti, yangınlar birleşerek İbradı ilçesine kadar çıktı. 2 işçimizi şehit verdik, 5 vatandaşımız yangında hayatını kaybetti. Bin 200 civarında ev ve müstakil birim yandı. Binlerce hayvan telef oldu. 6 milyon metreküp ağacımız zayi oldu." diye konuştu.

Dikici, bunların hasarlarının tespit edilerek, her vatandaşın zararının minimuma indirildiğini, evlerinin yapıldığını belirterek, ormancılar olarak bölgeyi yeşertmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Antalya'da bu sene 100 civarında yangının çıktığını belirten Dikici, kentte her sene 250-300 civarında yangını söndürdüklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangınlarına dikkat çekmek için sergi açıldı - Son Dakika

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