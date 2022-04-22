Antalya'da orman yangınlarına karşı tedbirler ele alındı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaşanabilecek afetlere karşı hazır olduklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Olası orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, faaliyetler, araç ve ekipman kapasitesi gibi konuların ele alındığı toplantıda, yaz ayları yaklaşırken orman yangınlarına dikkatin çekilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, geçen yıl Manavgat'ta yaşanan yangın sonrası yaraların sarıldığını ve sarılmaya devam edildiğini belirtti.

Herhangi bir afet olduğunda devletin tek vücut olması gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, "Manavgat yangınında ilk saatlerden itibaren hepimiz bütün işlerimizi bırakıp, yangın yerine koştuk. Tüm birimlerimizce alandaydık, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Yangında 8 vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 40 civarında köyümüz etkilendi. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, ekipman ve eleman bakımından iyi durumda olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Teknolojiye ayak uydurmuş durumdayız. Ekipmanlarımızda hiçbir eksik yok. 2022 yılında yaşayabileceğimiz küçük ya da büyük afetleri hep birlikte iyi koordine olarak hızlı bir şekilde çözmeye hazırız. Acı tecrübeyi yaşadık, daha kötüsünü de yaşayabiliriz ama biz her durum için hazırlıklarımızı yaptık."

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici sunum yaptı.

Dikici, yangınların yüzde 12'sinin yıldırım, yüzde 12'sinin kasıt, yüzde 20'sinin ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 56'sının ise tespit edilemeyen sebeplerle çıktığını aktardı.

Antalya'daki orman yangınlarının yüzde 88'inin çıkış sebebinin insan kaynaklı olduğuna vurgu yapan Dikici, "Bu yıl orman yangınları ile mücadelede kullanacağımız 51 ilk müdahale aracı, 99 arazöz, 31 su ikmal aracı, 11 dozer, 14 greyder, 7 ekskavatör, 10 treyler, 10 helikopter, 2 uçak, bir insansız hava aracı, toplamda da 1270 işçi ile olası bir afet için hazırda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.