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Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele eğitimi

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Antalya'da düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri eğitimine, 43 vatandaş katıldı.

Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele eğitimi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Antalya'da düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri eğitimine, 43 vatandaş katıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllüler hakkındaki yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, eğitimlere başlandığını söyledi.

Türkiye'deki orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmek amacıyla eğitim çalışmasının başlatıldığını anlatan Dikici, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime 43 gönüllü vatandaşın katıldığını belirtti.

İlk eğitimin Antalya'da gerçekleştirildiğini ifade eden Dikici, "Gönüllüler, teorik ve uygulamalı 40 saat eğitim aldıktan sonra orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak." dedi.

Turizmin başkenti Antalya'da yangınlarla mücadelenin önemli olduğunu vurgulayan Dikici, şunları kaydetti:

"Kentte meydana gelen bazı yangınlarda arazinin sarp oluşu nedeniyle söndürme süreleri uzayabiliyor. En son Göynük'te örneğini yaşadık, orman yangını 12 gün sürdü. Arazi, erişmekte zor bir bölgedeydi. 6 kilometreye yakın bir hortum çektik. Bu yangında orada yaşayan gönüllüler geldi ve ekibimize yardım etti. Böyle durumlarda gönüllülük önemli olabiliyor."

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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