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ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI - Son Dakika

ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI

22.01.2022 17:04

ANTALYA'da çeşitli nedenlerle ölen hayvanların ormana kepçeyle gömülmesi tepki çekti.

ANTALYA'da çeşitli nedenlerle ölen hayvanların ormana kepçeyle gömülmesi tepki çekti. Hayvanseverler, kazma ve küreklerle hayvanları gömüldüğü yerden çıkarmak isterken, belediye ekiplerinin belgeleri ibraz etmesiyle işlem son buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, gömü işleminin kanuna uygun yapıldığını söyledi.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde köpeğiyle ormana yürüyüşe çıkan bir hayvansever, kepçenin çukur kazdığını fark etti. Bu kişi, kepçede can çekişen birçok hayvan olduğunu öne sürerek cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından bölgeye çok sayıda hayvansever geldi. Hayvanların usulsüz ve canlı halde gömüldüğünü ileri süren hayvanseverler, çukuru kürekle açmaya başladı. Kazı çalışmaları devam ederken bölgeye polis, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, belediyeden zabıta ve diğer görevliler geldi. Savcılık talimatıyla açılması uygun görülen çukurun, gömülme işleminin usulüne uygun olduğuna yönelik belgelerin gösterilmesiyle de açılmamasına karar verildi.

'2 YILA KADAR CEZASI VAR'

Duruma tepki gösteren hayvanseverler, çukuru kazma kürekle kazmaya başladı. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri ormanda çukuru kazan hayvanseverleri uyarıp, yasal işlem yapacaklarını belirtti.

İsimleri tespit eden görevliler, 3805 sayılı yasaya göre 2 yıla kadar cezası var. Belediyeci arkadaşlar, görüntüleyin, fotoğraflayın diye talimat verdi. Tepki gösteren hayvanseverlerle görevliler arasında tartışma yaşandı. Hayvanseverler, polisin uyarısının ardından savcılıktan gerekli izinleri almak için bölgeden ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, 7-24 acil hayvan ambulansı hizmeti veren Veterinerlik Şubesi'nde bazı hayvanların tedavi sürecinde, bazılarının da yollarda kaza yerinde öldüğünü ifade etti. Çeşitli olaylara bağlı olarak 40-50 civarında hayvanın öldüğünü söyleyen Özel, Arkadaşlarımız hayvanları yaşatabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bize kanunun gerektirdiği anlamda herhangi bir hastalıkları yoksa, ormana gömülebiliyor. Yönetmelik ve maddesi uygun olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öngördüğü yerlerde gömü işlemlerini yapıyoruz. Buradaki olayda ne yazık ki art niyetli bir çekim yapılarak, hayvanların gömü işlemi sırasında farklı bir olaymış gibi yansıtılıyor. Araç titrediği için hayvanlar canlıymış gibi izah edenler var. Daha çirkin ithamlarda da bulunanlar var diye konuştu.

'YASAL HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu konuda çok hassas olduğunu belirten Özel, Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 3 ay içinde 2 bin hayvan kapasiteli geçici bakımevimiz açılacak. Hiç kimse Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve veteriner işlerinin hayvan sevgisini sorgulamasın. Olayın ardından polis ekiplerine biz bilgi verdik. Hayvanseverlerimizi bu şekilde kışkırtan, olumsuz bir olay varmış gibi tahrik etmeye çalışan ne yazık ki art niyetli kişilere karşı, belediyemizin masumiyetinin ispatlanması için gerekli girişimlerde bulunduk. Bununla ilgili olumsuz davrananlarla ilgili yasal haklarımızı arayacağız dedi.

'YASAL BİR İŞLEM'

Öte yandan Veteriner Mehmet Kocakasap, hayvanlarla ilgili bir ihbar yapıldığı andan itibaren kendilerinde gerekli kayıtların oluşturulduğunun altını çizdi. Barınağa getirilen hayvaların iyileştirilmesi için gerekli çabayı sarf ettiklerini ifade eden Kocakasap, Ama ne yazık ki ölüm gibi bir sonuç da var. Vicdanımız yaralansa da bu var. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yine rehberimiz hayvan koruma yasasıdır. Bakımevlerinde ölen hayvanlar gömülerek bertaraf ediliyor. Bu yasal bir işlemdir. Bizler de bu görevi yerine getiririz. Ama bu durum bazen vatandaşımız tarafından kolay anlaşılır olmuyor diye konuştu.

ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI
ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI
ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI
ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI
ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI
ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA 'ORMANA HAYVANLARIN USULSÜZ GÖMÜLDÜĞÜ' TARTIŞMASI - Son Dakika
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