Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kısmen kapatılmış halde bulunan kadının öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığın cezası belli oldu.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Veli Ü, Mahsun D. ve Doğukan Ö. ile kardeşi Serhat Ö. ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Mahkeme başkanı yargılamada sona gelindiğini belirterek sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi.

Sanık Veli Ü, Duygu Çelikten'i bilerek ve isteyerek öldürmediğini savunarak "O sevdiğim balımdı. Ben suçsuzum, adaletinize güveniyorum." dedi.

Sanıklar Mahsun D. Serhat Ö. ve Doğukan Ö. ise pişman olduklarını, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Maktulün annesi Leyla Çelikten de sanıklardan şikayetçi olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Torunlarının her gün annelerini sorduğunu belirten Çelikten, "Torunlarıma cevap veremiyorum. Bu katil öyle bir ceza alsın ki tüm dünyaya ibret olsun. Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Veli Ü'yü "kasten öldürme"den müebbet hapis cezasına çarptırarak indirim hükümlerini uygulamadı.

Diğer üç sanığı ise "delilleri yok etme" suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Ailesinin kayıp müracaatı yaptığı iki çocuk annesi Duygu Çelikten için arama çalışması başlatan polis ekipleri, genç kadının kaybolmadan önce bindiği otomobilin Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirlemiş, burada yapılan aramada kadının cesedi üzeri taş ve toprakla örtülmüş olarak bulmuştu.

Olayla ilgili Veli Ü, arkadaşı Mahsun D. ve cesedin gömülmesi için anlaştıkları öne sürülen Doğukan Ö. ile Serhat Ö. tutuklanmıştı.