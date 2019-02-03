Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ormanda Genç Kızı Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da Ormanda Genç Kızı Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Antalya'da tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Ormanda Genç Kızı Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Antalya'da tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında 3 kişinin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı'nda gerçekleşen olayda, 3'ü kız 6 kişi iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıkları genç bir kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme tokat atarak genç kızı döven grup, ardından parasını da gasp etmeye çalıştı. Şiddet görüntüleri ise saniye saniye amatör kameraya yansımıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darp konusuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, darp olayını gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik ayrıntılı soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyon yapıldığı ve aralarında 18 yaşından küçük 3 çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:28 Kaynak: İHA

Varsak, Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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