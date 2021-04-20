Antalya'da ormanda kaybolan işçiyi jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde çalıştığı ormanlık alanda kaybolan işçi, jandarma ekiplerinin bir gün süren arama çalışmasıyla bulundu.

Güneykaya Mahallesi Gülendağı mevkisinde orman işçisi olarak çalışan Mahmut Şahin, yürüyüş için çıktığı bölgede kayboldu.

Şahin'den haber alamayan diğer işçiler, Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvurarak, yardım istedi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri kayıp orman işçisini Oymapınar Barajı bölgesinde bir barakada buldu.

Kaybolduğu bildirildikten bir gün sonra bulunan Şahin, ormanda biraz yürümek istediğini, havanın kararmasıyla yolunu kaybettiğini, üşüdüğü için de bulduğu bir barakaya sığındığını söyledi.