Antalya'da ormanda piknik ateşi yakanlara jandarmadan suçüstü - Son Dakika
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Antalya'da ormanda piknik ateşi yakanlara jandarmadan suçüstü

11.07.2022 10:27
Antalya'da ormanda piknik ateşi yakanlara jandarmadan suçüstü

Antalya'nın Serik ilçesinde yasak olduğu halde ormanlık alan içinde piknik ateşi yakan 4 kişiye jandarma ekipleri 4 bin 648 TL cezai işlem uyguladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yasak olduğu halde ormanlık alan içinde piknik ateşi yakan 4 kişiye jandarma ekipleri 4 bin 648 TL cezai işlem uyguladı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozan mahallesindeki Kral Havuzu çevresinde önleyici devriye görevlerini bayram dolayısıyla sıklaştırdı. Bu çalışmalar çerçevesinde, orman yangınları nedeniyle ateş yakmanın yasak olduğu bölgede ateş yaktığı tespit edilen; S.K.(25), B.K.(16), N.N.T.(16), M.E.(28), N.B.(28), V.E.(30), S.E.(26), B.E.(19) 8 şahsa suçüstü yapıldı. 8 şahsa 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesi (emre aykırı davranış) muhalefetten tutanak tanzim edilerek 4 bin 648 TL idari yaptırım uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ormanda piknik ateşi yakanlara jandarmadan suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ormanda piknik ateşi yakanlara jandarmadan suçüstü - Son Dakika
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