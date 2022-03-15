Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi

15.03.2022 22:10

Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi Kazılan mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Antalya'da polis ekiplerini alarma geçiren ormanlık alan içindeki mezardan yavru köpek ölüsü çıktı.

Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi

Kazılan mezardan yavru köpek ölüsü çıktı

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerini alarma geçiren ormanlık alan içindeki mezardan yavru köpek ölüsü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi ormanlık alana giden 3 genç, yol kenarında ateş yakmak istedi. Ormanın içine odun toplamaya giden gençler, etrafı taşla çevrili ve başucunda bir mermer taşı bulunan mezar gördü. Durumun şüpheli olduğunu düşünen gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbarla polis ekipleri bölgeyi şeritle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Belediye ekipleri kazma ve kürekle mezarı açtı. Çukurda poşete ulaşan polis yaptığı incelemede köpek ölüsüne ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çukur kapatıldı.

Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi
Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi
Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi

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ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada Antalya'da yaşlı adamın tırın altında kaldığı anlar anbean kamerada

Antalya, Kepez, Köpek, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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