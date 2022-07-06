Ormanlık alanda yapılan aramada ise 13 kilo 135 gram eroin, 615 gram metanfetamin, hassas terazi ve 19 bin 250 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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