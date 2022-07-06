Ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

06.07.2022 20:45

Şüphelilerin yakalanması Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması Uyuşturucu maddenin saklandığı yerden çıkarılması Antalya'da ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı ANTALYA (AA)A - Antalya'da ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanması

Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması

Uyuşturucu maddenin saklandığı yerden çıkarılması Antalya'da ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA)A - Antalya'da ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, S.D, C.D. ve B.D'nin Kepez ilçesi ormanlık alanda uyuşturucu depoladıkları bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheliler ormanlık alanda uyuşturucu saklamaya çalıştıkları sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ormanlık alanda yapılan aramada ise 13 kilo 135 gram eroin, 615 gram metanfetamin, hassas terazi ve 19 bin 250 lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
500
Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı Beykoz'da ormanlık alandaki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 22:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanlık alana uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement