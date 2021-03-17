Antalya'da ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'da ormanlık alanda çürümüş halde bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda kafatası olduğunu fark eden bir vatandaş, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, çürüdüğü belirlenen ceset üzerinde M.E'ye (88) ait kimlik kartı bulundu.

"Düşmeye bağlı vefat etmiş" olabileceği üzerinde durulan kişinin, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti Antalya Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

M.E'nin, 19 Aralık 2019'tan beri kayıp olduğu belirlendi.