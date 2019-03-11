Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

1 saat önce

Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu.

Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulundu, System.String[]
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Kepez, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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