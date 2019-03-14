Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulunması

Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulunması

38 dakika önce

Antalya'da parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı Asım Bayram'ın cesedi adli tıp morgundan yakınları tarafından alındı.

Antalya'da Ormanlık Alanda Ceset Bulunması, System.String[]
Antalya'da parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı Asım Bayram'ın cesedi adli tıp morgundan yakınları tarafından alındı.

Ormanlık alanda bulunan ve 8 parçaya ayrılan Bayram'a ait cesedin Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Bayram'ın cenazesi oğlu Mevlüt Bayram ve yakınları tarafından alındı.

Mevlüt Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, en zor görevi yerine getirdiklerini, tek tesellilerinin babalarının bir mezar taşının bulunması olduğunu söyledi.

Cenazenin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan cinayete ilişkin F.K'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e çıktı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulunmuştu. Cesedin yapılan DNA eşleştirmesi sonucu 49 gündür kayıp olan Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmişti. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, cinayeti Bayram'a ait paraları almak için işlediklerini ama umduklarını bulamadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Adli Tıp, Antalya, Güncel
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