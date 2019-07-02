Son Dakika Haberleri: Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması
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Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

1 saat önce

Antalya'da gayrimenkul zengini olduğu belirtilen 82 yaşındaki Asım Bayram'ın öldürülüp ormanlık alana gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanıktan 3'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, biri hakkında ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması, System.String[]
Antalya'da gayrimenkul zengini olduğu belirtilen 82 yaşındaki Asım Bayram'ın öldürülüp ormanlık alana gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanıktan 3'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, biri hakkında ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bayram'n öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Murat G, Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında "tasarlayarak kastan öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, Mevlüt S. hakkında ise "nitelikli hırsızlık", konut dokunulmazlığını ihlal" ve "suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama" suçlamasıyla 6 buçuk yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
İddianamede, sanıkların yaşlı adamı, kasasında olduğunu sandıkları 1 milyon doları almak için öldürdükleri ancak anahtarını alarak girdikleri evde para bulamadıklarını vurgulandı.
Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Asım Bayram'ın cesedi, kaybolduktan 49 gün sonra 15 Mart'ta ormanlık alanda parçalara ayrılmış vaziyette gömülü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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