Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilvadi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 5 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi.
Gece boyunca süren söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar helikopterlerle destek verildi.
Kontrol altına alınan yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:55 - Kaynak: AA
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