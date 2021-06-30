Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Akseki- Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 118 orman işçisi ile 4 helikopter, 23 arazöz ve 6 su tankeri ile yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında, 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki-Manavgat kara yolunu ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçlarından inen vatandaşlar, gölgelik alanlar ve yakındaki akaryakıt istasyonunda yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekliyor.

Ekiplerin yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.